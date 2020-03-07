ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна залишиться без річок: екологи шокували прогнозом

STYLERЖиття    07.03.2020 - 23:17
Україна залишиться без річок: екологи шокували прогнозом
Річка Дніпро (Фото: УНІАН)

В Україні річки опинилися під загрозою зникнення

В Україні назріває непроста екологічна ситуація через погіршення стану прісноводних ресурсів. Екологи зі всесвітнього фонду природи WWF повідомляють, що в деяких областях країни орні землі становлять понад 80% території.

Як зазначають експерти, Україна продовжує втрачати свої природні екосистеми - луки, степи, річки, ліси, болота.

"Це знищує природний водний "буфер" - здатність ландшафту накопичувати і зберігати воду, що впливає на якість води та її баланс в цілому", - йдеться в "Огляді стану навколишнього середовища і ризиків для людей та бізнесу 2020".

Також вчені заявили, що в травні спостерігається посуха на полях.

"З наукової точки зору, необхідно не тільки негайно припинити створювати нові поля, але і повернути частину орних земель у стан луків, лісів, степів та інших природних систем. Ця задача включає також відновлення водно-болотних угідь і торфовищ, особливо на Поліссі", - звернули увагу екологи.

Експерти попереджають, що довгостроковий прогноз щодо зменшення обсягів прісної води в Україні є загрозливим, тому необхідно вже зараз серйозно задуматися над тим, як скоротити площі орних земель з 50% до 30% території України.

Крім того, в огляді констатують, що немає жодного уявлення про запаси риби та стан інших водних ресурсів.

"В системі національного управління видами це справжня "чорна діра". Окремі наукові дослідження вказують на те, що кількість риби і молюсків продовжує скорочуватися, особливо у водосховищах Дніпровського каскаду, а також в Чорному і Азовському морях", - пишуть екологи.

Згідно з вірогідним сценарієм для України від вчених, уже до середини цього століття буде повне припинення комерційного рибальства.

Огляд стану навколишнього середовища і ризиків для людей та бізнесу 2020 (Фото: wwf.panda.org)

Як повідомлялося раніше, у Державному агентстві водних ресурсів заявили про різке обміління в Україні річок і водосховищ через аномальну осінь та зиму 2019-2020 років. Так, вперше за 120 років країна опинилася в ситуації, коли гідрометеорологічні умови можуть спричинити обмеження у використанні води.

Під Одесою назріває екокатастрофа: люди масово хворіють на рак (відео) Одне з семи природних чудес України спіткала екокатастрофа: деталі та фото
Новини України экологияприрода
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся