Україна залишиться без річок: екологи шокували прогнозом

Річка Дніпро (Фото: УНІАН)

В Україні річки опинилися під загрозою зникнення

В Україні назріває непроста екологічна ситуація через погіршення стану прісноводних ресурсів. Екологи зі всесвітнього фонду природи WWF повідомляють, що в деяких областях країни орні землі становлять понад 80% території.

Як зазначають експерти, Україна продовжує втрачати свої природні екосистеми - луки, степи, річки, ліси, болота.

"Це знищує природний водний "буфер" - здатність ландшафту накопичувати і зберігати воду, що впливає на якість води та її баланс в цілому", - йдеться в "Огляді стану навколишнього середовища і ризиків для людей та бізнесу 2020".

Також вчені заявили, що в травні спостерігається посуха на полях.

"З наукової точки зору, необхідно не тільки негайно припинити створювати нові поля, але і повернути частину орних земель у стан луків, лісів, степів та інших природних систем. Ця задача включає також відновлення водно-болотних угідь і торфовищ, особливо на Поліссі", - звернули увагу екологи.

Експерти попереджають, що довгостроковий прогноз щодо зменшення обсягів прісної води в Україні є загрозливим, тому необхідно вже зараз серйозно задуматися над тим, як скоротити площі орних земель з 50% до 30% території України.

Крім того, в огляді констатують, що немає жодного уявлення про запаси риби та стан інших водних ресурсів.

"В системі національного управління видами це справжня "чорна діра". Окремі наукові дослідження вказують на те, що кількість риби і молюсків продовжує скорочуватися, особливо у водосховищах Дніпровського каскаду, а також в Чорному і Азовському морях", - пишуть екологи.

Згідно з вірогідним сценарієм для України від вчених, уже до середини цього століття буде повне припинення комерційного рибальства.

Огляд стану навколишнього середовища і ризиків для людей та бізнесу 2020 (Фото: wwf.panda.org)

Як повідомлялося раніше, у Державному агентстві водних ресурсів заявили про різке обміління в Україні річок і водосховищ через аномальну осінь та зиму 2019-2020 років. Так, вперше за 120 років країна опинилася в ситуації, коли гідрометеорологічні умови можуть спричинити обмеження у використанні води.