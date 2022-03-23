Україна готується до переходу на літній час: куди, коли і навіщо крутити стрілки

В Україні наприкінці березня 2022 традиційно відбудеться перехід на літній час.

Коли і куди треба крутнути стрілки, чи шкодить це здоров'ю - читайте нижче в матеріалі Styler .

Коли і куди переведуть час

Так, постанова уряду від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України", узгоджує переведення часу двічі на рік:

на літній час - в останню неділю березня, о 03:00 на годину вперед,

на зимовий час - в останню неділю жовтня о 04:00 на годину назад.

Цього року на літній час годинники треба буде перевести 27 березня о 03:00, тобто в ніч з суботи на неділю.

До зимового часу ми повернемося 30-го жовтня.

Зазначимо, що вручну треба буде переводити механічні годинники та застарілі електронні пристрої. Сучасні ж гаджети роблять це автоматично.

Чи може переведення годинників позначитися на здоров'ї

Лікарі кажуть, що такі переходи не найкращим чином можуть впливати на людей. Певний час організму доведеться перелаштовувати власний біологічний годинник. Це може призводити до сонливості, втомлюваності через порушення режиму дня і графіка відходу до сну і пробудження.

Експерти радять не перевантажувати себе, і намагатися відпочивати, якшо є така можливість.

Навіщо ми переходимо на літній і зимовий час

Така практика вперше була введена британцями заради економії електроенергії. В Україні почали переводити годинники в 1981 році, а в 1996 був ухвалений відповідний законопроект.

Наразі багато країн вже відмовилося від такої практики, адже економія майже звелася до нуля через зміну розвитку і розподілу енергоресурсів.

Вважається, що адаптованим часом для жителів України є постійний зимовий час.

Переведення годинників хотіли скасувати, але закон не ухвалили

Остання спроба в Україні була зроблена в березні 2021-го, але в другому читанні Верховна рада законопроект не підтримала.