Україна може швидко відновити економіку: експерт назвав умови

Економіку України може відновити новий союз у торгово-економічній сфері з Вірменією. Політичний оглядач Айк Халатян вважає, що невикористаний матеріал може позитивно позначитися на економіці обох країн.

На думку експерта, на поточний момент торговельно-економічні відносини між країнами збудовані не на досить високому рівні, щоб це істотно відбилося на економіці.

"У двох країн є величезний невикористаний потенціал, в першу чергу в торговельно-економічній сфері. І дуже хочеться, щоб вірменські й українські політики знайшли в собі сили забути про різні підходи до ряду політичних питань, і сконцентрувалися на збільшення обсягів взаємної торгівлі, що в інтересах двох країн. За цим, без сумніву, піде і розвиток політичних відносин. На мою думку, офіційний Єреван готовий до цього. Не варто забувати і про те, що обидві країни є учасниками "Східного партнерства". І хоч Вірменія не підписала угоду про асоціацію і входить до складу Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), однак зацікавлена у розвитку та поглибленні відносин з Євросоюзом. І дві країни можуть налагодити більш ефективно співпрацю в рамках "Східного партнерства", - вважає експерт, - цитує експерта видання AnalitikaUA.net.

Фахівець також підкреслив роль діаспори у зміцненні відносин України та Вірменії.

"В Україні зараз живе одна з найбільших вірменських громад світу. Вона дуже активно залучена в політичну, економічну та культурно-суспільне життя країни. І може зіграти роль локомотива у розвитку двосторонніх зв'язків, зокрема налагодженні контактів між бізнесом обох країн, активізації взаємодії у сфері культури. Думаю, відповідні структури у Вірменії повинні більш активно налагоджувати контакт з нашою громадою в Україні, і більш ефективно використовувати її можливості для розвитку відносин між двома країнами", — вважає Халатян.

Звертаючись до теми майбутнього українсько-вірменських відносин, оглядач зазначив, що Україна може стати важливим напрямком для транзиту вірменських вантажів в Європу.

"Вірменія і Україна повинні налагодити взаємовигідне співробітництво і різко наростити обсяги торгівлі. Крім того, сторони повинні спробувати знайти спільні інтереси в різних міжнародних структурах (Східне партнерство, ОЧЕС та ін). Головне — не обумовлювати розвиток двосторонніх відносин інтересами третіх держав. Так, у Єревану і Києва різні інтеграційні вектори, різні центри сили в якості союзників, але є багато сфер, де у двох країн є точки дотику, і де можна налагодити взаємовигідну співпрацю у двосторонньому чи багатосторонньому форматі. Не порушуючи своїх зобов'язань перед іншими партнерами. Приміром, Україна може стати важливим напрямком для транзиту вірменських вантажів в Європу (через грузинський чорноморський порт), а своєю чергою Вірменія може допомогти українським компаніям і товарfv вийти на іранський ринок (Антиіранські санкції США і тим більше ЄС не будуть вічно діяти). Все це так чи інакше буде сприяти диверсифікації зовнішньої політики двох країн", — уклав Халатян.

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