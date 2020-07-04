Мінфін: в Україні наразі складно спрогнозувати курс гривні

Фото: Сергій Марченко (РБК-Україна)

Кабінет міністрів цього року не буде подавати бюджетну декларацію на 2021-2023 роки

У звязку з "коронакризою" в Україні наразі складно спрогнозувати курс гривні. Крім того через пандемію COVID-19 Кабінет міністрів цього року не буде подавати бюджетну декларацію на 2021-2023 роки.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Середньострокова декларація (на три роки, - ред.) була запроваджена попереднім урядом (Гройсмана - ред.). У нас може бути тільки одна декларація на 2021-2023 роки. Оскільки було складно спрогнозувати макропрогноз. Ну дійсно, зараз ніхто не скаже який буде курс гривні, який буде ВВП", - заявив Марченко.

Зазначимо, що Верховна рада в грудні 2018 року прийняла закон про запровадження середньострокового бюджетного планування.

Ним передбачається, що уряд має планувати основні показники бюджетних доходів та видатків на три роки. Водночас середньострокове планування не передбачає встановлення точних цифр, а лише передбачає ухвалення приблизних прогнозних показників державних доходів і видатків.

Точні бюджетні показники, як і раніше, будуть встановлювати законом про державний бюджет на наступний рік, за який щороку голосуватиме парламент.

Нагадаємо, у лютому 2020 року Мінфін розпочав процес підготовки Бюджетної декларації на 2021-2023 роки.

Однак уже у квітні міністерство перенесло запуск середньострокового бюджетного планування у зв'язку з невизначеністю економічних прогнозів через пандемію коронавірусу. Мінфін спрямував зусилля на забезпечення виконання державного бюджету 2020 року, зокрема фінансування заходів, спрямованих на боротьбу з коронавірусом.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Надія Собенко