Уколы или таблетки: врач рассказал, в каком виде антибиотики действуют лучше и быстрее

В каком виде антибиотики более эффективны

По словам врача, существует мнение, что антибиотик в уколах в мышцу действует лучше, быстрее и эффективнее, чем при приеме внутрь (в таблетках или сиропах).

Однако врач говорит, что у каждого лекарственного препарата есть понятие биодоступности. То есть, какое количество действующего вещества дойдет до места действия.

В частности, современная фармацевтическая отрасль добилась таких успехов, что биодоступность антибиотиков в таблетках и внутримышечных инъекциях фактически одинакова.

Почему стоит выбирать таблетки

Отмечается, что укол внутримышечно никак не действует лучше, чем таблетка. Лор добавил, что уколы действуют быстрее, но в случае антибиотика разница в 30 минут "существенно не сыграет роли".

"За рубежом вообще не существует такого понятия, как введение антибиотиков в мышцу - можно занести инфекцию, попасть нечаянно в нерв. Поэтому, если уж и нужно вводить антибиотик, то ставят катетер, и лекарства вводят внутривенно", - говорится в сообщении.

Врач отметил, что особенно детям следует назначать антибиотики в виде таблеток, ведь уколы очень болезненны и вызовут страх к врачам.

Иногда, чтобы сэкономить, люди покупают препараты с более высокими дозами и самостоятельно делят таблетку на части. Ломая таблетку, практически невозможно получить точную, необходимую дозу. Если возможность разделения таблетки на части предусмотрена, на ней сверху посередине должна быть нанесена разделительная отметка.

Также нельзя дробить таблетки, чтобы легче проглотить, поскольку между ними существуют и имеющие специальную структуру для постепенного высвобождения активного вещества. Разрушение структуры таблетки помешает лекарственному препарату правильно работать.