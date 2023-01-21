5 случаев, когда мы зря лечимся антибиотиками

Антибиотики – специфические препараты, которые многие сами себе назначают при первом же "чихе". Это может приводить к резистентности, в результате чего препарат может нам не помочь, когда в этом действительно возникнет необходимость.

Грипп, простуда и другие вирусные заболевания

Антибиотики угнетают рост бактерий или убивают их. Они не влияют на вирусы. Грипп – это вирусное заболевание. В результате осложнений гриппа может возникнуть бактериальная инфекция. Только в таких случаях врач назначает антибиотики.

Бронхит, синусит, инфекция уха

Хотя бронхит, синусит и инфекция уха и возникают вследствие как вирусных, так и бактериальных инфекций, не спешите лечить их антибиотиками. Даже если их вызывают бактерии, врач назначает антибиотики только в действительно тяжелых случаях, когда уверен, что причина заболевания – бактерии.

Воспаление глаз

Как часто, имея красноту и воспаление глаз, вы идете в аптеку, а там вам предлагают капли, содержащие антибиотики? Однако не зная наверняка, чем вызванное воспаление вы не только тратите лишние средства, покупая ненужные лекарства, но рискуете собственным здоровьем. Не занимайтесь самолечением. Используйте препараты с антибиотиками только по назначению врача, когда известно, какая именно инфекция вызывала заболевание.

Порезы

Не используйте антибактериальные мази "для предотвращения инфекции" при незначительных порезах, потому что только 3% ран инфицируются. Поэтому медработник назначит антибиотики только в определенных случаях поверхностных ран (при диабете, ранах на ногах, повреждениях более 5 см или загрязненных).

Профилактика заболевания

Не принимайте антибиотики "для профилактики" заболевания. Антибиотики – это лекарство, назначить которое может исключительно врач в соответствии с характером инфекции.

К счастью антибиотики с 1 августа 2022 года в Украине отпускаются только по рецепту. Будьте бдительны к своему здоровью и не допивайте старые запасы, как только потечет из носа или запершит в горле.