Врач рассказала женщинам, какие антибиотики нельзя при беременности
Есть антибиотики, которые могут нанести потенциальный вред неродившемуся ребенку, поэтому их лучше избегать во время беременности.
Какие єто лекарства рассказала на своей странице в Facebook врач-пульмонолог из Львова Марина Кудрявцева.
Список нежелательных при беременности антибиотиков
Тетрациклин, доксициклин – проникают через плаценту, накапливаются в костях и зубных зачатках плода, нарушая их минерализацию.
Фторхинолоны – надежных исследований по безопасности у беременных не проводилось, а в ходе исследований на животных препараты этой группы приводили к повреждению суставов плода.
Мидекамицин, рокситромицин – об их безопасности при применении во время беременности сведения отсутствуют, однако существуют данные о токсическом действии на плод у животных.
Канамицин, тобрамицин, стрептомицин – проникают через плаценту, дают высокий риск осложнений на почки и внутреннее ухо плода, являются причиной глухоты у младенцев.
Фуразидин, нифуроксазид – в связи с потенциально вредным действием данные о безопасности у беременных отсутствуют.
Хлорамфеникол – быстро проникает через плаценту в высоких концентрациях, угнетает костный мозг плода и нарушает дифференциацию клеток крови, особенно на поздних сроках беременности.
Триметоприм/сульфаметоксазол – проникает через плаценту в высоких концентрациях, повышает риск врожденных увечий, пороков сердца, замедляет рост плода.
Какие антибиотики безопасны при беременности
Врач рассказала, что можно использовать пенициллиновый ряд: амоксициллин, при необходимости с клавулановой кислотой: Амоксициллин, амоксиклав, аугментин предпочтение отдают амоксициллину.
Продолжительность лечения пневмонии без падения сатурации и АД от 5 до 7 дней.
Цефалоспорины: цефалексин цефтриаксон цефоперазон.
Макролиды: проникают через плаценту, но не имеют данных о токсическом влиянии на плод: азитромицин, кларитромицин.
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