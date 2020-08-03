Після відходу Зеленського з "Кварталу 95" популярність шоу пішла на спад

Після того як Володимир Зеленський став президентом України його проект "Студія Квартал-95" почав втрачати популярність у телеглядачів. Про це свідчать дані Індустріального телевізійного комітету.

Так на початку 2019 року частка телеглядачів "Вечірнього кварталу" становила 28% від їх загального числа, то в червні того ж року, після інавгурації Зеленського, опустилася до 13%, повідомляє "Новое Время".

Також є інфографіка, на якій видно, як почалася смуга невеликих злетів і серйозних падінь. Спад популярності також був викликаний пандемією коронавирусу. Річ у тому, що через COVID-19 постраждали концертна діяльність і знімання нових програм.

Інфографіка ("Новое Время")

Колишній маркетинг-директор компанії StarLightMedia Орест Белоскурський розповів, що "Квартал 95" зсувається по програмній сітці, при цьому зараз через коронавирус випускають багато повторів, які не користуються популярністю у телеглядачів.

Нагадаємо, "Квартал 95" вляпався у гучний скандал через крадіжку чужих жартів. Гумористичний проект "Дизель шоу" звинуватив "Квартал 95" в крадіжці жартів. Плагіат був показаний в ролику Instagram.

Раніше повідомлялося про те, що Олена Зеленська продовжує писати для "Кварталу 95" у вільний від роботи час.