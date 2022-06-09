Кримінальну справу проти Микитася про розтрату оборонного бюджету передали в НАБУ

Раніше матеріали у цій справі були і в НАБУ, і в ДБР. Зараз в контексті актуальності військових питань і розтрати держкоштів, виділених на оборону країни, матеріали справ за номерами 62019100000000441 і 42019020420000024 об'єднані в одне провадження/

За інформацією Bihus.Info, будівництво нових сучасних складів боєприпасів для української армії, розпочате 4 роки тому і яке мало завершитися до кінця 2021-го, провалилося. На місці обіцяних арсеналів зараз тільки недобудовані "коробочки", іржава арматура і" втоплений бетон", пишуть ЗМІ. Долю мільярда гривень, перерахованого Міністерством оборони двом компаніям з Корпорації "Укрбуд", зараз з'ясовують у судах.

Нові військові арсенали Міністерство оборони замовило у 2018-му-після низки пожеж і вибухів у військових частинах, які спричинили серйозні втрати боєприпасів. Всього в трьох військових частинах до кінця 2021 року повинні були побудувати 136 сховищ.

Видання нагадує, що один поспіль на 1,95 млрд грн отримало ТОВ "БК "Укрбудмонтаж", ще два - на 2,3 млрд грн - ТОВ "Північно-Український Будівельний альянс". Перша компанія на той час була записана на дружину нардепа Максима Микитася, друга - на його парламентського помічника Андрія Якусевича, обидві фірми входили в корпорацію "Укрбуд".

Близько 100 млн авансів на закупівлю будівельних матеріалів підрядники отримали відразу, ще орієнтовно по 300 млн грн на кожен об'єкт було перераховано в кінці 2018 року. Сума порівнянна 80% вартості першої черги будівництва, яка передбачала будівництво 35 сховищ. Роботи по першій черзі повинні завершитися до кінця 2019 - го, а до цього - восени - підрядники повинні були звітувати за аванси. Вже на початку 2019 року Замовник подав до суду обох підрядників. МОУ стверджувало, що будівельники зривають календарний план робіт на всіх об'єктах, тому повинні бути оштрафовані.

Міністерство суд програло, а на початку жовтня взагалі припинилося будівництво 2-х з 3-х арсеналів. Цікаво, що це збіглося з крахом корпорації "Укрбуд" і активною фазою кримінального провадження за участю топ-менеджменту "Укрбуду" в корупційній угоді з квартирами Нацгвардії. Пізніше припинилося і будівництво на третьому арсеналі.

У Калинівці, де мав будувати "Укрбудмонтаж", з 10 запланованих сховищ - одна неповна коробка без даху і три фундаменти. У Богданівці, яку повинен був будувати "Північно-Український Будівельний альянс" Якусевича - з 10 сховищ готова тільки одна "коробка" (залізобетонний кокон без внутрішніх мереж) і ще кілька фундаментів з "зачатками" стін, додає видання.

У Цветосі (теж "Північно-Український Будівельний альянс") замість 15 готових сховищ знайшли 12 "коробок", тобто жодне сховище так і не було закінчено, підсумовується в матеріалі.