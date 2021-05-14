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В УЄФА з нагоди дня народження "Динамо" згадали легендарний матч

Автор: Styler

13 травня київському "Динамо" виповнилося 94 роки. В УЄФА привітали "біло-синіх", згадавши легендарний матч.

Про це йдеться на сторінці УЄФА у Twitter.

Так, прес-служба Союзу опублікувала відеоогляд легендарного матчу киян проти Барселони на Camp Nou, який завершився капітуляцією господарів з рахунком 0:4.


Нагадаємо, "Динамо" - найтитулованіший клуб СРСР і України. За весь період свого життя він виграв 65 трофеїв, з них 37 - в роки незалежної України.

94 роки тому, 13 травня 1927 року, був зареєстрований статут Київського пролетарського спортивного товариства (ПСТ) "Динамо" Міжвідомчою комісією у справах громадських організацій та спілок Київського округу.

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