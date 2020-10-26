Дивовижна знахідка: вчені знайшли артефакти предків сучасних людей

Вчені з США виявили на території Танзанії дивовижні артефакти. Це знаряддя праці стародавньої людини, можливо, Homo erectus, а не Homo sapiens. За словами дослідників, предмети були винайдені людьми кам'яного віку. Вони жили за сотні тисяч років до появи Homo sapiens.

Про це пише Journal of Human Evolution.

Всі інструменти зроблені з кісток. Серед них рубило і ковальний молоток і зазубрений наконечник. Вчені вважають, що всі знаряддя створювалися видом Homo erectus не менше 800 тисяч років тому.

Наприклад, один артефакт, зроблений з шматка ребра великої тварини, має три вигнутих зубця і гострий кінець. Антрополог Майкл Панте з Університету штату Колорадо в Форт-Коллінз і його колеги розпізнали ще п'ять інструментів того ж віку.

Зазубрений наконечник (фото: sciencedirect.com)

Раніше найстарішим кістяним наконечником вважався знайдений в Центральній Африці, якому приблизно 90 тисяч років. Тому вважалося, що винайшов таке знаряддя Homo sapiens. Наконечники з кісток зазвичай використовувалися для лову риби та полювання.

Як ми писали раніше, в Болгарії біля міста Созополь археологи виявили під водами Чорного моря стародавнє поселення. Вчені говорять, що воно було засноване ще до появи єгипетських пірамід, а саме 7 тисяч років тому.

Нагадаємо, археологи знайшли в Чорнобилі унікальні артефакти віком 8 тисяч років.