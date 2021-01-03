Як здешевити святкові страви, але не зіпсувати їх якість: простий лафхак

Експерти дали прості поради про економію на свята (Фото: freepik.com)

Новорічні та різдвяні свята – це завжди традиційні застілля і багато смакоти. Вартість продуктів за останній рік суттєво зросла, але кожній господині хочеться, щоб на столі стояли улюблені страви всіх домочадців. Одною з таких страв є олів'є.

Як підрахували експерти ТСН, за два кілограми цього салату доведеться викласти 152 гривні й це вже на 7 гривень більше, ніж рік тому. Найдорожчий компонент салату – це ковбаса, але експерти радять її замінити вареним курячим м'ясом.

Але самий просто спосіб здешевити будь-які святкові страви – це не купувати майонез, а приготувати його самостійно. Рецепт майонезу дуже простий: яйця, гірчиця, сіль, рослинна олія і цукор. Для потрібної консистенції достатньо повільно влити олію і все збити.

Ще один варіант – майонез на основі молока. Вам знадобиться 150 мл молока 2,5% жирності, 300 грамів соняшникової олії, 2-3 ч. л гірчиці, 1 ст. л лимонного соку, цукор і сіль. Молоко збити у блендері, додати масло і збивати до густого стану, потім додати сіль, цукор, гірчицю і сік лимона, а потім збивати ще 5 хвилин.

Рибу можна засолити самостійно і не купувати дорогу в супермаркетах. Її потрібно ретельно промити, просушити, натерти сіллю з цукром і залишити на добу.

Також можна заощадити й на алкогольних напоях. На основі вина можна приготувати глінтвейн, пунш або сангрію. Для таких напоїв вам необов'язково купувати дорогі вина в пляшках, підійдуть ті, які продають у коробках.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як відрізнити справжню червону ікру від підробки.

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