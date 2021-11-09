"УДАРівці" написали радіодиктант національної єдності до Дня української писемності та мови
Представники низки обласних організацій партії «УДАР Віталія Кличка» написали традиційний радіодиктант національної єдності до Дня української писемності та мови
Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт партії.
Писали диктант у партійних офісах, а також приєднувались онлайн. До традиційного заходу долучились, зокрема, представники Львівського, Рівненського, Чернігівського, Вінницького, Чернівецького осередків партії.
"УДАРівці" Рівного теж долучилися до Всеукраїнського челенджу та перевіряли свої знання. У партійному офісі зібралися активісти політичної сили та разом писали диктант, ті, хто не зміг бути присутнім особисто, приєдналися дистанційно, зокрема "УДАРівці" міста Острог", - зазначили на сторінці Рівенської обласної організації "УДАРу".
У Львівському осередку зазначили, що диктант є важливою подією для команди "УДАРу".
"Партійці "УДАРу" зі Львова, Дрогобича, Золочева, Стрия та інших куточків нашої області долучилися до написання диктанту. Це чудовий спосіб перевірити знання з української мови та провести цікаве командотворення", - йдеться у повідомленні.
Голова Чернігівського осередку партії Олександр Ломако наголосив на тому, що диктант - чудовий спосіб популяризувати рідну мову.
"Українська мова століттями пригнічувалася імперіями, які намагалися її заборонити і знищити. Але вона вистояла. Зараз наша мова захищена законами і Конституцією, проте, все одно потребує підтримки свідомих громадян. Я думаю, що це гарна традиція - Диктант національної єдності, котрий вже не перший рік пишуть маленькі й дорослі українці. Ми сьогодні також долучилися до заходу. Таким чином разом підтримуємо і популяризуємо нашу рідну і найкрасивішу в усьому світі мову", - написав Ломако.
У Вінницькому осередку вважають диктант нагодою поєднатися з українцями з усього світу.
"Участь у цьому багаторічному флешмобі - не просто перевірка на грамотність. Це можливість відчути себе частиною великої нації. Духовно, навколо рідної мови, поєднатися з усіма українцями світу", - зазначили у повідомленні.
Члени партії висловили сподівання, що добре написали диктант та привітали українців з Днем української писемності та мови.
"Мова - це те, що об’єднує нас, робить українцями та вирізняє з поміж сотень інших народів світу. Тому її потрібно берегти, поширювати та розвивати. Вивчайте українську мову, спілкуйтеся нею та популяризуйте. Нехай усіх нас об‘єднує любов до рідної мови", - зазначили в "УДАРі".
Як повідомлялось, у вівторок, 9 листопада, пройшов 21 Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Традиційно його пишуть у День української писемності та мови.