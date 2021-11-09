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"УДАРівці" написали радіодиктант національної єдності до Дня української писемності та мови

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Київ, Вівторок 09 листопада 2021 18:16
"УДАРівці" написали радіодиктант національної єдності до Дня української писемності та мови Фото: "УДАРівці" написали радіодиктант національної єдності (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Представники низки обласних організацій партії «УДАР Віталія Кличка» написали традиційний радіодиктант національної єдності до Дня української писемності та мови

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт партії.

Писали диктант у партійних офісах, а також приєднувались онлайн. До традиційного заходу долучились, зокрема, представники Львівського, Рівненського, Чернігівського, Вінницького, Чернівецького осередків партії.

"УДАРівці" Рівного теж долучилися до Всеукраїнського челенджу та перевіряли свої знання. У партійному офісі зібралися активісти політичної сили та разом писали диктант, ті, хто не зміг бути присутнім особисто, приєдналися дистанційно, зокрема "УДАРівці" міста Острог", - зазначили на сторінці Рівенської обласної організації "УДАРу".

У Львівському осередку зазначили, що диктант є важливою подією для команди "УДАРу".

"Партійці "УДАРу" зі Львова, Дрогобича, Золочева, Стрия та інших куточків нашої області долучилися до написання диктанту. Це чудовий спосіб перевірити знання з української мови та провести цікаве командотворення", - йдеться у повідомленні.

Голова Чернігівського осередку партії Олександр Ломако наголосив на тому, що диктант - чудовий спосіб популяризувати рідну мову.

"Українська мова століттями пригнічувалася імперіями, які намагалися її заборонити і знищити. Але вона вистояла. Зараз наша мова захищена законами і Конституцією, проте, все одно потребує підтримки свідомих громадян. Я думаю, що це гарна традиція - Диктант національної єдності, котрий вже не перший рік пишуть маленькі й дорослі українці. Ми сьогодні також долучилися до заходу. Таким чином разом підтримуємо і популяризуємо нашу рідну і найкрасивішу в усьому світі мову", - написав Ломако.

У Вінницькому осередку вважають диктант нагодою поєднатися з українцями з усього світу.

"Участь у цьому багаторічному флешмобі - не просто перевірка на грамотність. Це можливість відчути себе частиною великої нації. Духовно, навколо рідної мови, поєднатися з усіма українцями світу", - зазначили у повідомленні.

Члени партії висловили сподівання, що добре написали диктант та привітали українців з Днем української писемності та мови.

"Мова - це те, що об’єднує нас, робить українцями та вирізняє з поміж сотень інших народів світу. Тому її потрібно берегти, поширювати та розвивати. Вивчайте українську мову, спілкуйтеся нею та популяризуйте. Нехай усіх нас об‘єднує любов до рідної мови", - зазначили в "УДАРі".

Як повідомлялось, у вівторок, 9 листопада, пройшов 21 Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Традиційно його пишуть у День української писемності та мови.

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