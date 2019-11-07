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Вдарив ножем у спину: під Києвом чоловік зухвало пограбував жінку (фото)

STYLERЖиття    07.11.2019 - 13:55
Вдарив ножем у спину: під Києвом чоловік зухвало пограбував жінку (фото)
Напад на жінку в Білій Церкві (фото: колаж РБК-Україна)

У Білій Церкві чоловік з ножем напав на жінку

У Білій Церкві з місцевою мешканкою стався неприємний випадок. Близько 6 години ранку вона йшла на роботу, і невідомий чоловік запитав, котра година. Після цього він попрямував за нею і завдав в спину ножове поранення. Крім того, він забрав її сумочку і зник у невідомому напрямку. Про це повідомляє поліція Київської області.

Поліцію викликали перехожі, які почули крики про допомогу. Жінку доставили в лікарню і прооперували. Вона була у свідомості тому змогла описати нападника.

Вдарив ножем у спину: під Києвом чоловік зухвало пограбував жінку (фото)

Підозрюваний в нападі на жінку в Білій Церкві (фото: kv.npu.gov.ua)

Поліції вдалося затримати грабіжника вже на наступний день. Зловмисником виявився 37-річний уродженець Черкаської області, який останнім часом жив під Білою Церквою.

Правоохоронці встановили, що злочинець раніше вже був судимий за умисне вбивство, викрадення і крадіжку. За даним фактом порушено кримінальну виробництво за ч. 1 ст. 187 (розбій) КК України.

В даний момент чоловік знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання. Скоро йому обрано міру запобіжного заходу на період досудового розслідування.

Нагадаємо, що в Києві молодик нападав на пенсіонерів. Поліція затримала 21-річного хлопця, який грабував виключно літніх людей. Жертвами злочинця були люди віком від 80 до 90 років.

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