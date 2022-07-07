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Не вдалося скупитися: російська ведуча обізвала турків "ідіотами"

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Четвер 07 липня 2022 13:13
Не вдалося скупитися: російська ведуча обізвала турків "ідіотами" Ведуча з РФ обізвала жителів Туреччини (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Російська ведуча Юлія Сорокіна обізвала жителів Туреччини ідіотами.

Про інцидент навіть написав ряд російських ЗМІ.

Деталі скандалу

Ведуча з Красноярська з каналу "Єнісей "захотіла пошопитися в Туреччині, але магазинах Zara і H&M у неї не прийняли банківську картку "Мир".

"Уже в другому магазині Zara в Анталії нам сказали, що не обслуговують за картками "Мир". Ніяких банків. Принципово. До цього те ж саме нам заявили в мережі магазинів H&M. Ось такі грьобані моралісти. Більш того, ідіоти", - стала обурюватися Сорокіна.

Зазначимо, що платіжні картки "Мир" визнають тільки в Абхазії, В'єтнамі, Вірменії, Узбекистані, Казахстані, Білорусі, Киргизії, Таджикистані та Південній Осетії. В інших країнах світу ці карти не визнають.

Не вдалося скупитися: російська ведуча обізвала турків &quot;ідіотами&quot;

У Туреччині речі дешевше

Раніше росіянка обурювалася, що одні й ті ж речі в Анталії коштують у кілька разів дешевше, ніж у рідному місті.

"Зубна щітка OralB, найновіша модель, у нас таку ще не продають, тут 470 рублів, а у нас попередня модель — 1100 рублів. Різниця у 2,5 рази! Зубна паста Rocks тут-175, у нас — 390. Різниця більш ніж в два рази! Новітня модель верстата Gillette з вісьмома касетами тут — близько 2000 Рублів, у нас — 7100! Це ще зі знижкою 32% різниця в 4 рази! Поло Lacoste - 6500 рублів, у нас точно таке ж — 13 700 рублів, - писала Сорокіна.

Як ми раніше писали, росіянам в Європі почали плювати в чашки з кавою.

Нагадаємо, ще одним підтвердженням того, що росіяни ізгої став такий випадок. Пасажири копняками виганяли з літака росіян, які без квитків хотіли летіти до Англії.

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