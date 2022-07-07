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Не удалось скупиться: российская ведущая обозвала турков "идиотами"

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Четверг 07 июля 2022 13:13
Не удалось скупиться: российская ведущая обозвала турков "идиотами" Ведущая из РФ обозвала жителей Турции (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Российская ведущая Юлия Сорокина обозвала жителей Турции идиотами.

Об инциденте даже написал ряд российских СМИ.

Детали скандала

Ведущая из Красноярска с канала "Енисей" захотела пошопиться в Турции, но магазинах Zara и H&M у нее не приняли банковскую карточку "Мир".

"Уже во втором магазине Zara в Анталии нам сказали, что не обслуживают по карточкам "Мир". Никаких банков. Принципиально. До этого то же самое нам заявили в сети магазинов H&M. Вот гребаные же моралисты. Более того, идиоты", - стала возмущаться Сорокина.

Отметим, что платежные карты "Мир" признают только в Абхазии, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Казахстане, Беларуси, Киргизии, Таджикистане и Южной Осетии. В остальных странах мира эти карты не признают.

Не удалось скупиться: российская ведущая обозвала турков &quot;идиотами&quot;

В Турции вещи дешевле

Ранее россиянка возмущалась, что одни и те же вещи в Анталии стоят в несколько раз дешевле, чем в родном городе.

"Зубная щетка OralB, самая новая модель, у нас такую еще не продают, здесь 470 рублей, а у нас предыдущая модель — 1100 рублей. Разница в 2,5 раза! Зубная паста Rocks здесь — 175, у нас — 390. Разница более чем в два раза! Новейшая модель станка Gillette с восемью кассетами здесь — около 2000 рублей, у нас — 7100! Это еще со скидкой 32% разница в 4 раза! Поло Lacoste — 6500 рублей, у нас точно такое же — 13 700 рублей, - писала Сорокина.

Как мы ранее писали, россиянам в Европе начали плевать в чашки с кофе.

Напомним, еще одним подтверждением того, что россияне изгои стал такой случай. Пассажиры копняками выгоняли из самолета россиян, которые без билетов хотели лететь в Англию.

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