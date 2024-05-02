Ученический теперь можно оформить через "Киев Цифровой": как это сделать

Как заказать ученический билет через "Киев Цифровой"

Первым делом обновите приложение на вашем смартфоне

Затем выберите сервис "Заказ учащегося", заполните данные учащегося и закажите цифровой билет;

Впоследствии вы получите номер и пин-код ученического, как только учебное заведение подтвердит данные;

Добавьте учащийся по номеру и пин-коду в аккаунт ученика в сервисе "Транспортная карта".

Если пластиковый учащийся уже добавлен в приложение, то можно сразу перейти в его настройку и превратить в цифровое.

Напомним, что пластиковые ученические также продолжают действовать.

В каких городах оформляют ученический билет

Ученический билет можно получить не только в Киеве, но и в других городах Украины. Порядок и условия предоставления льгот учащимся устанавливаются местными властями.

К примеру, во Львове школьники пользуются ЛеоКарт, которая предоставляет бесплатный проезд.

В Виннице действует скидка 75% для детей и 50% для студентов.

В Днепре бесплатный проезд предоставляется только на электротранспорте, а скидка на поездки на автобусах составляет 25%.