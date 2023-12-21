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Учеников 9 классов ждут серьезные изменения при сдачи ГИА: все детали

Какие изменения будут в ГИА (фото иллюстративное: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

ГИА учеников 9 классов в будущем будет состоять из 5 предметов. С 2025 года Украинский центр оценивания качества образования начнет разрабатывать необходимые для этого материалы. Кроме математики и украинского языка, школьники будут также сдавать историю Украины, иностранный язык и естественные дисциплины.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на заявление директора УЦОКО Татьяны Вакуленко в эфире Ukrinform TV.

Какие изменения будут в ГИА

Вакуленко также рассказала, что вместе с тестовыми заданиями планируется ввести и устные части.

"По крайней мере, из тех предметов, где это очень важно, к примеру, история Украины и гражданское образование - это та отрасль, где важно говорить, важно высказываться, важно обширно отвечать на какой-то вопрос", - заявила директор УЦОКО.

Также она отметила, что экзамены будут пилотироваться поочередно. Это означает, что все экзамены для всех учащихся не появятся одновременно.

"Мы хотим за год брать одну отрасль, ее пилотировать, делать выводы, и в следующем году предлагать ее уже для всех учеников, потом брать другую отрасль для пилотирования, - и таким образом до 2027 года мы имели бы такую оценку для девятиклассников" , - объяснила Вакуленко.

 

Руководитель УЦОКО добавила, что надеется, что для разработки механизма введения новых предметов и пилотирования этих проектов выделят финансовый ресурс и для этого будет соответствующая политическая поддержка.

"Я не вижу никаких, кроме войны, других причин, чтобы это не произошло. Для того чтобы это произошло, нужна сила и мотивация организаторов. Основным организатором является Украинский центр оценивания качества образования, и нам хватает и интеллектуальной способности, и человеческого ресурса. У нас очень профессиональные коллеги, и они это могут делать", - рассказала Вакуленко.

По ее словам, финансовый ресурс не зависит от УЦОКО, но если он будет на должном уровне, то все удастся реализовать.

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ГИА