Вчителям шкіл розповіли про зарплати під час "дистанційки"

Вчителям під час переходу шкіл на дистанційне навчання під час карантину не будуть урізати зарплати.

Про це з'явилося повідомлення на Facebook-сторін ці Міністерства освіти і науки України.

Так, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет запевнив, що зарплати вчителям під час карантину урізати не будуть.

"Чомусь педагоги побоюються зменшення або урізання. Тому хочу підкреслити ще раз: вчителі не можуть бути позбавлені оплати праці, так само як вона не може бути скорочена при дистанційному викладанні", - зазначив Шкарлет.

Міністр також зазначив, що питання виплати заробітних плат унормовано в Кодексі законів про працю та галузевій угоді між МОН та профспілкою працівників освіти і науки.

Також Сергій Шкарлет обговорив і питання вакцинації від COVID-19 та привів у приклад вчителів з Маріуполя.

"У Маріуполі саме педагоги молодших класів і вихователі дитячих садків - здається, найактивніші в цьому питанні. Хочу знову і знову підкреслити, що вибираючи щеплення, ми вибираємо не тільки власне здоров'я, а й безпеку для всіх, хто нас оточує, в тому числі і дітей, і їх батьків теж", - зазначив міністр.

Нагадаємо, що з 23 вересня Україна перейшла в "жовту" карантинну зону.