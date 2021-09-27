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Вчителям шкіл розповіли про зарплати під час "дистанційки"

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Понеділок 27 вересня 2021 09:21
Вчителям шкіл розповіли про зарплати під час "дистанційки" Вчителям розповіли про зарплати на"дистанційці" (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Вчителям під час переходу шкіл на дистанційне навчання під час карантину не будуть урізати зарплати.

Про це з'явилося повідомлення на Facebook-сторінці Міністерства освіти і науки України.

Так, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет запевнив, що зарплати вчителям під час карантину урізати не будуть.

"Чомусь педагоги побоюються зменшення або урізання. Тому хочу підкреслити ще раз: вчителі не можуть бути позбавлені оплати праці, так само як вона не може бути скорочена при дистанційному викладанні", - зазначив Шкарлет.

Міністр також зазначив, що питання виплати заробітних плат унормовано в Кодексі законів про працю та галузевій угоді між МОН та профспілкою працівників освіти і науки.

Також Сергій Шкарлет обговорив і питання вакцинації від COVID-19 та привів у приклад вчителів з Маріуполя.

"У Маріуполі саме педагоги молодших класів і вихователі дитячих садків - здається, найактивніші в цьому питанні. Хочу знову і знову підкреслити, що вибираючи щеплення, ми вибираємо не тільки власне здоров'я, а й безпеку для всіх, хто нас оточує, в тому числі і дітей, і їх батьків теж", - зазначив міністр.

Нагадаємо, що з 23 вересня Україна перейшла в "жовту" карантинну зону.

Як ми раніше писали, в НМУ ім. Богомолець відреагували на скандал з "обов'язковою вакцинацією".

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