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Вчитель танців надсилав учениці інтимні фото: деталі скандалу в Рівненській області

Автор: Анна Шиканова

У місті Здолбунів Рівненської області відбувся грандіозний скандал. Молодий вчитель хореографії почав надсилати своїй 10-річній учениці фотографії інтимного змісту.

Деталі скандалу розповіли в сюжеті на телеканалі "Україна 24".

Хореограф орендував зал для танців у одній зі шкіл міста Здолбунова і проводив приватні уроки. Одній зі своїх учениць молодий чоловік почав надсилати фото непристойного змісту. Знімки виявила мама 10-річної дівчинки й відразу ж написала заяву в поліцію. Слідчі провели експертизу фотографій і назвали їх порнографічними.

21-річного вчителя танців заарештували й висунули йому підозру в розбещенні малолітніх.

"Він відправляв на її мобільний телефон фото статевих органів. І спонукав робити її такі ж дії – відправляти на телефон фото свого тіла", - повідомив керівник Здолбунівської окружної прокуратури Олександр Войтюк.

Батьки школярки від спілкування з журналістами відмовляються. Про вчителя танців відомо, що він місцевий житель, йому 21 рік, і він не одружений. На судовому засіданні, де йому обирали міру запобіжного заходу, він поводився спокійно і свою провину заперечував.

Гурток у школі хореограф відкрив близько пів року тому. У школі про нього говорити відмовилися. А от батьки інших дітей, які ходили на танці, повідомили, що не помічали в його поведінці щось дивне. До інших дітей молодий чоловік не чіплявся.

За свої заняття він брав 400 гривень в місяць, і заняття проводив справно. Поліція поспілкувалася з батьками інших дітей, але інших випадків розбещення дітей виявлено не було.

Суд відправив викладача танців цілодобовий під домашній арешт. За інтимні фотографії, які він відправляв неповнолітній, йому світить до 8 років ув'язнення.

У прокуратурі зазначили, що будуть подавати апеляцію і вимагати замінити запобіжний захід на утримання підозрюваного в СІЗО.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вбивця Марійки Борисової зізнався у скоєнні злочину.

А також розповідали про те, що у Києві в пологовий будинок підкинули новонародженого малюка.

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