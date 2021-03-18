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Підозрюваний у вбивстві Маші Борисової у всьому зізнався (відео)

Новость на русском → Четвер 18 березня 2021 09:38
Підозрюваний у вбивстві Маші Борисової у всьому зізнався (відео) Підозрюваний зізнався, що вбив дівчинку (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Херсонській області підозрюваний у вбивстві 7-річної Марії Борисової зізнався у скоєному. Також причетність до злочину підтвердила ДНК-експертиза.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко на своїй Facebook-сторінці.

"Він зізнався, як тіло мертвої 7-річної Марії Борисової засунув в мішок і зав'язав його якимось шнуром і поясом. Так, для слідства його визнання важливо. Але більш значущим є висновок ДНК-експертизи. Біологічні зразки, знайдені на загиблої дівчинки, належать затриманому. Це факт", — повідомив Клименко.

Також в Нацполіції зазначили, що у чоловіка було чотири ходки у в'язницю.

"Ми відразу були впевнені, що взяли саме цього. Але він довго заперечував. Досвід спілкування з людьми в погонах у нього є, адже за плечима - 5 років в'язниці - це остання ходка, а їх було 4", - розповів Клименко.

Зараз підозрюваний перебуває під вартою. Поліція збирає і належним чином оформляє доказову базу.

"І ніякі маніпуляції не завадять - ми діємо за Законом і по совісті. За цей жахливий вчинок він повинен відповісти", - резюмував Клименко.

Підозрюваний у вбивстві Маші Борисової у всьому зізнався (відео)Висновок ДНК-експертизи (Скріншот)

Підозрюваний зізнався у вбивстві Марії Борисової

Нагадаємо, що 7-річна Маша Борисова зникла в селі Щасливе Херсонської області ввечері 7 березня. 11 березня тіло дівчинки знайшли в пластиковому пакеті в покинутому сараї, хоча це місце неодноразово було оглянуто пошукачами раніше. Імовірно, що вбивця десь ховав тіло, а потім підкинув його туди, в надії, що операція з розшуку Маші згорнулася і на це місце вони не повернуться.

Як ми раніше повідомляли, у поліції розповіли, чому тіло Маші Борисової так довго не могли знайти.

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