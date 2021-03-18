У Києві підкинули під пологовий будинок малюка: абсолютно здоровий і доношений

У Києві під так зване "вікно життя" Перинатального центру підкинули новонародженого малюка. З ним була записка про дату і час народження.

Наголошується, що хлопчик абсолютно здоровий і народився у визначений термін, тобто доношеним. Він був загорнутий у ковдру, де лежала записка про дату і часу народження. Через кілька днів малюка переведуть в будинок дитини. Там він буде чекати можливого усиновлення.

Медперсонал пологового будинку вже назвав новонародженого Миколою. Медики взагалі вважають, що дитині пощастило, адже його мама зважилася не позбавлятися від небажаної дитини, а дати їй шанс, поклавши в "вікно життя".

Де залишають малюків

Відзначимо, що у Києві зараз знаходяться чотири таких пункти, де мами можуть залишити дитину. Коля став четвертою дитиною за останні два роки, якого кинули ось так.

Вікна життя розміщують, як правило, подалі від чужих очей. Все зроблено так, щоб ні перехожі, ні медперсонал не побачили матір.

"Навіть вікна заклеєні таким чином, що доступ до вікна життя не контролюється. Якщо тут є хтось з персоналу, то вони не будуть бачити", — розповів директор Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини В'ячеслав Камінський.

Лікарі відзначають, що це все зроблено свідомо, щоб жінки не боялися осуду або переслідування. Маму, що залишила дитину, шукати не будуть.

"Ми таким чином організували роботу вікна життя, щоб жінка, яка залишає дитину, ні в якому разі не була знята на камеру", — повідомив В'ячеслав Камінський.

Зазначимо, що у матері є два місяці, щоб змінити своє рішення і забрати дитину. Для цього їй потрібно буде зробити ДНК-тест.

У Києві мати залишила дитину біля пологового