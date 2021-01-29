ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Вчений розповів, від яких тестів на коронавірус слід відмовитися

Автор: Роман Мирончук

В Україні для підтвердження коронавірусної інфекції роблять кілька видів тестів, зокрема тести на антитіла IgM, але вони неефективні. Це пов'язано з тим, що антитіла цього класу швидко з'являються і швидко зникають, тому їх важко зафіксувати за допомогою тесту.

Популярні новини

Їх рекомендується робити на 14-25 день після початку хвороби. А ось тести на антитіла IgG дають точну інформацію про сформовану імунну відповідь організму на COVID-19 після "зустрічі" з ним. Про це розповів доктор біологічних наук Сергій Комісаренко, повідомляє УНН.

На думку вченого, використання тестів на антитіла для підтвердження коронавірусу невиправдано, особливо якщо враховувати їх низьку ефективність під час гострої фази хвороби.

Він також зазначив, що ІФА-тести на антитіла треба використовувати за призначенням і визначати ними імунну відповідь людини на "зустріч" із коронавірусом.

За словами вченого, ІФА-тести найкраще робити на 20-25 день після зараження.

Нагадаємо, лікар-інфекціоніст Юрій Степанівський назвав три вакцини від COVID-19, якими слід робити щеплення. При цьому вони також рекомендовані авторитетними організаціями.

Раніше львівський лікар Тарас Жиравецький назвав ключовий симптом легкої форми коронавірусу.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірусздоровье