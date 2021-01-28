Український лікар назвав вакцини від COVID-19, якими варто робити щеплення

Вакцини від коронавірусу (фото: РБК-Україна)

Деякі вакцини від коронавірусу показують ефективність у протидії зараженню та є в цілому безпечними, а також рекомендовані авторитетними організаціями.

Про це заявив лікар-інфекціоніст Юрій Степановський в ефірі телеканалу "Україна 24".

Також фахівець назвав три вакцини від коронавірусної інфекції, якими варто робити щеплення.

"Попередні дослідження по вакцинах Pfizer, Moderna показують ефективність вакцини, що вона добре працює, що вона дає необхідний захист і є в цілому безпечною. Це дуже обнадійливі результати", - заявив інфекціоніст.

Також він додав, що попередні дослідження дають можливість "йти на безпрецедентні кроки та почати вакцинацію".

Степановський розповів, вакцинами яких виробників варто робити щеплення.

"Якби у мене на сьогодні був вибір зробити щеплення, мова найчастіше йде про три вакцини: Pfizer, Moderna і Sinovac. Я маю на увазі, що є вакцини, рекомендовані авторитетними організаціями і зареєстровані в країнах", - заявив лікар.

Раніше ми писали про те, що інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла про новий штам коронавірусу, від якого вакцина не захистить.

Додамо також, що нещодавно лікар пояснила страх українців перед вакцинацією від коронавірусу.