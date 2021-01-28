Легка форма коронавірусу: лікар назвав головний симптом

Коронавірус часто буває в легкій формі (фото: Getty Images)

При легкій формі коронавірусу хвороба часто проявляється як ГРВІ - з невисокою температурою або температурою, яка минає протягом двох-трьох днів без всяких ліків.

Львівський лікар Тарас Жиравецький назвав ключовий симптом, як зрозуміти, що перебіг хвороби легкий, а також розповів, як дізнатися, що ви вже перенесли коронавірус. Про це пише ТСН.

За словами лікаря, нюх може зникати, як при легкому, так і при тяжкому перебігу хвороби. Але головним показником все ж є рівень сатурації.

"Все виглядає, як ГРВІ. Тут головне питання: температура, слабкість і сатурація. Якщо ви на пульсоксиметрі бачите, що сатурація не падає нижче 94, то відповідно ми говоримо про легкий перебіг COVID-19 ", - розповів лікар.

Найчастіше в легкій формі на коронавірус хворіють молоді люди, каже Жиравецький.

А от біль у горлі при коронавирусі часто буває сигналом бактеріальних ускладнень.

"Якщо біль сильний і триває кілька днів, то це часто переходить у більш важку форму COVID-19 і часто ускладнюється бактеріальними інфекціями. Хоча не завжди. Все дуже індивідуально", - каже лікар.

А щоб точно переконатися, чи був у вас коронавірус, лікар радить здати тест на антитіла до коронавірусу.

Щоб дізнатися людині, чи перенесла вона вже коронавірус, медик радить зробити тест на антитіла.

"Безсимптомна форма COVID-19 зустрічається дуже рідко, її майже немає. Якщо ви впевнені, що у вас була якась симптоматика, то простіше зробити тест на імуноглобуліни. Якщо є позитивний - це означає, що ви перехворіли", - додав лікар.

Раніше ми писали, кому не можна робити щеплення від коронавірусу, і при яких хворобах і станах не можна вакцинуватися.

Також повідомлялося, що у коронавірусу знайшли расові відмінності, від яких залежить тяжкість захворювання і навіть рівень смертності.