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Вчений розповів, від яких тестів на коронавірус слід відмовитися

П'ятниця 29 січня 2021 07:03
Вчений розповів, від яких тестів на коронавірус слід відмовитися
Тести на коронавірус можуть бути неефективними (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

В Україні для підтвердження коронавірусної інфекції роблять кілька видів тестів, зокрема тести на антитіла IgM, але вони неефективні. Це пов'язано з тим, що антитіла цього класу швидко з'являються і швидко зникають, тому їх важко зафіксувати за допомогою тесту.

Їх рекомендується робити на 14-25 день після початку хвороби. А ось тести на антитіла IgG дають точну інформацію про сформовану імунну відповідь організму на COVID-19 після "зустрічі" з ним. Про це розповів доктор біологічних наук Сергій Комісаренко, повідомляє УНН.

На думку вченого, використання тестів на антитіла для підтвердження коронавірусу невиправдано, особливо якщо враховувати їх низьку ефективність під час гострої фази хвороби.

Він також зазначив, що ІФА-тести на антитіла треба використовувати за призначенням і визначати ними імунну відповідь людини на "зустріч" із коронавірусом.

За словами вченого, ІФА-тести найкраще робити на 20-25 день після зараження.

Нагадаємо, лікар-інфекціоніст Юрій Степанівський назвав три вакцини від COVID-19, якими слід робити щеплення. При цьому вони також рекомендовані авторитетними організаціями.

Раніше львівський лікар Тарас Жиравецький назвав ключовий симптом легкої форми коронавірусу.

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