Ученый рассказал, от каких тестов на коронавирус следует отказаться

Тесты на коронавирус могут быть неэффективными (коллаж: РБК-Украина)

В Украине для подтверждения коронавирусной инфекции делают несколько видов тестов, в частности тесты на антитела IgM, но они неэффективны. Это связано с тем, что антитела этого класса быстро появляются и быстро исчезают, поэтому их тяжело зафиксировать с помощью теста.

Их рекомендуется делать на 14-25 день после начала болезни. А вот тесты на антитела IgG дают точную информацию о сложившемся иммунном ответе организма на COVID-19 после "встречи" с ним. Об этом рассказал доктор биологических наук Сергей Комиссаренко, сообщает УНН.

По мнению ученого, использование тестов на антитела для подтверждения коронавируса неоправданно, особенно если учитывать их низкую эффективность во время острой фазы болезни.

Он также отметил, что ИФА-тесты на антитела надо использовать по назначению и определять ними иммунный ответ человека на "встречу" с коронавирусом.

По словам ученого, ИФА-тесты лучше всего делать на 20-25 день после заражения.

Напомним, врач-инфекционист Юрий Степановский назвал три вакцины от COVID-19, которыми следует прививаться. При этом они также рекомендованы авторитетными организациями.

Ранее львовский врач Тарас Жиравецкий назвал ключевой симптом легкой формы коронавируса.