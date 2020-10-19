Вченим вдалося виростити найскладнішу кістки людського скелета

Вчені виростили нижньощелепну кістку зі стовбурових клітин, які вони отримали зі свинячого жиру. Це значний прорив у медицині, оскільки вдалося відтворити одну з найскладніших кісток людського скелета.

Кістки нижньої щелепи майже неможливо замінити через їх складну будову. Ці кістки повинні витримувати серйозний тиск, тому досягнення вчених дуже серйозне. Про це повідомляє Science Translational Medicine.

Медики можуть використовувати кістки з іншої частини тіла, але у них інша форма. Також можна встановити металевий протез, але існує кілька проблем. Такі протези часто викликають алергічну реакцію. Крім того, вони не можуть враховувати зростання інших кісток.

Вчені використовували стовбурові клітини зі свинячого жиру і коров'ячої кістки для тимчасової основи. Частина клітин використовувалася для вирощування кістки нижньої щелепи, в частину для хрящових клітин, які необхідні для суглоба, що з'єднує щелепу з вилицями.

Щелепи, які виростили, пересадили свиням. Щелепи прижилися, і свині змогли ними нормально користуватися майже відразу після операції.

Тепер випробування пройдуть на людях. У дослідженні візьмуть участь шість пацієнтів з відкритим прикусом. Таким чином людям приберуть вроджений дефект прикусу.

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