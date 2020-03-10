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Вчені заплатять круглу суму за зараження коронавірусом: усі деталі

STYLERЖиття    10.03.2020 - 15:22
Вчені заплатять круглу суму за зараження коронавірусом: усі деталі
Коронавірус вколють добровольцям за 3,5 тисяч фунтів (фото: колаж РБК-Україна)

Британські вчені готові заплатити 3,5 тисяч фунтів стерлінгів за зараження коронавірусом

Коронавірус заразив уже понад 114 тисяч людей по всьому світу. Медики активно працюють над вакциною від COVID-19. Британські вчені навіть готові заплатити 3,5 тисяч фунтів стерлінгів добровольцям, які погодяться, щоб їм вкололи коронавірус, а потім випробували нову вакцину.

Інноваційний центр The Queen Mary BioEnterprises в Лондоні шукає 24 людини для свого дослідження. Цим людям введуть два слабких штаму коронавіруса, який вже вбив більше 4 тисяч чоловік.

Після цього медики проведуть випробування вакцини, розробленої компанією Hvivo. При цьому добровольці перебуватимуть на карантині протягом двох тижнів. Про це повідомляє Daily Mail.

Варто зазначити, що у Великобританії у стадії розробки знаходяться ще 35 інших вакцин. Місцевий уряд пообіцяв додатково виділити 46 мільйонів фунтів стерлінгів на боротьбу з коронавірусом.

Тим не менш, експерти стверджують, що вакцина навряд чи буде схвалена вчасно, щоб зупинити нинішню епідемію COVID-19.

Нагадаємо, що в Україні запідозрили ще один випадок коронавіруса. Так, 8 березня в Житомирську міську лікарню жінку госпіталізували з підозрою на COVID-19, яка нещодавно повернулася з Італії.

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