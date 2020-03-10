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Ученые заплатят круглую сумму за заражение коронавирусом: все детали

STYLERЖизнь    10.03.2020 - 15:22
Ученые заплатят круглую сумму за заражение коронавирусом: все детали
Коронавирус вколют добровольцам за 3,5 тысяч фунтов (фото: коллаж РБК-Украина)

Британские ученые готовы заплатить 3,5 тысяч фунтов стерлингов за заражение коронавирусом

Коронавирус заразил уже более 114 тысяч человек по всему миру. Медики активно работают над вакциной от COVID-19. Британские ученые даже готовы заплатить 3,5 тысяч фунтов стерлингов добровольцам, которые согласятся, чтобы им вкололи коронавирус, а потом испробовали новую вакцину.

Инновационный центр The Queen Mary BioEnterprises в Лондоне ищет 24 человека для своего исследования. Этим людям введут два слабых штамма коронавируса, который уже убил более 4 тысяч человек.

После этого медики проведут испытания вакцины, разработанной компанией Hvivo. При этом добровольцы будут находиться на карантине в течение двух недель. Об этом сообщает Daily Mail.

Стоит отметить, что в Великобритании в стадии разработки находятся еще 35 других вакцин. Местное правительство пообещало дополнительно выделить 46 миллионов фунтов стерлингов на борьбу с коронавирусом.

Тем не менее, эксперты утверждают, что вакцина вряд ли будет одобрена вовремя, чтобы остановить нынешнюю эпидемию COVID-19.

Напомним, что в Украине заподозрили еще один случай коронавируса. Так, 8 марта в Житомирскую городскую больницу госпитализировали женщину с подозрением на COVID-19, которая недавно вернулась из Италии.

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