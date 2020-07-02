Вчені з'ясували, як риби заселяють порожні водойми: дуже екстремальний спосіб

Вченим нарешті вдалося з'ясувати, як риба заселяє нові водойми, що утворюються природним або штучним способом. Багато років, іхтіологи припускали, що ікру риб приносять птахи, наприклад на дзьобі, або лапах. Але підтверджень цій теорії так і не знайшлося.

Виявилося, що птахи дійсно є транспортом для риб'ячої ікри, але спосіб досить екстремальний. Деякі ікринки можуть виживати в кишечнику риби. Саме так відбувається заселення нових водойм, пише ScienceAlert.

Безумовно, такий шлях може здаватися цілком логічним. Але вчених в ступор ставило те, що ікра риб м'яка і ніжна, щоб пережити епічну подорож через травний тракт птаха.

Одначе останнє дослідження говорить, що 0,2 % запліднених ікринок вийдуть з качки "виснаженими, але життєздатними". Саме з найсильніших ікринок вилупляться мальки, які колонізують нове озеро або ставок.

Цей тип подорожі, званий эндозоохорією (розсіювання через кишківник тварини), є поширеною тактикою для насіння рослин і деяких комах.

Перший доказ того, що риби також мають цю здатність, було знайдено рік тому. Тоді ікринки риб під кілліфіш назвою вижили, щоб вилупитися після того, як їх з'їв лебідь.

Але якщо з кілліфіш все простіше - її ікринки здатні виживати в сухому ґрунті протягом місяців, поки дощі не повернуться в висохлі калюжі Африки, де живе риба. То як бути, приміром, з коропами або карасями, які можуть з'являтися в диких водоймах самі по собі.

Рибу кілліфіш (killifish) розводять акваріумісти (фото: pixabay.com)

Щоб перевірити эндозоохорію у риб, біолог Адам Ловас-Кісс з Дунайського науково-дослідного інституту в Угорщині і його колеги годували качок заплідненою ікрою коропів. З 500 ікринок "вийшло" 18, 12 були життєздатні, але вилупилося тільки три.

Хоча шанси, здавалося б мізерні, в природі все відбувається досить швидко. Птахи ікру риб дуже люблять, вони перелітають з водойми на водойму, а один короп може відкладати до 1,5 мільйонів яєць в одному нересту.

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