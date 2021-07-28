Вчені з'ясували, який ідеальний вік для шлюбу: цифра вас здивує

Вчені дослідили, коли найкраще одружуватися. За підрахунками фахівців, ідеальних вік для цього - 26 років.

Як кажуть дослідники у цьому відрізку життя, людина вже досить досвідчена і може приймати серйозні і зважені рішення.

Зокрема, важливо підходити до вибору половинки, використовуючи правило 37%. Згідно з ним, людям під час прийняття серйозних рішень за певний проміжок часу необхідно розглянути якомога більше різних варіантів.

"Виконавши завдання у встановлені терміни, ви досягнете ідеального часу для прийняття рішення", — кажуть дослідники.

За словами фахівців, як правило, люди починають шукати серйозних відносин у віці 18 років. А до 40 років багато хто з них вже припиняє пошуки. Однак 26 років вважають ідеальним віком для того, щоб перейти грань 37% і одружитися.

У якому віці краще народжувати

Сучасна медицина дозволяє народжувати набагато пізніше, ніж могли наші бабусі.

Вважається, що оптимальний вік, для того, щоб народжувати дітей це від 20 до 27 років. Раніше вважалося, що дівчина повинна обов'язково завести дитину до 25 років.

Але останнім часом медицина розвивається настільки швидко, що навіть народити зараз до 35 років, можна без особливих проблем зі здоров'ям.