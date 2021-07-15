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Вчені з'ясували, який наслідок вживання алкоголю найнебезпечніший

Автор: Світлана Мащенко

Вчені назвали, мабуть, одне з найнебезпечніших наслідків вживання алкогольних напоїв. З'ясувалося, що в деяких випадках спиртне безпосередньо пов'язане з розвитком ракових пухлин.

Про це повідомляє businessinsider.

Як показало дослідження, проведене у Великобританії, один з 25 випадків раку може бути викликаний алкоголем.

Причому серед любителів хильнути чарочку найбільшому ризику захворіти схильні чоловіки. На їх частку припадає 77% випадків захворювання.

"Вживання спиртного викликає пошкодження ДНК через збільшення виробництва шкідливих хімічних речовин в організмі, а також може впливати на вироблення гормонів", - йдеться у висновках вчених.

Як вчені дійшли такого висновку

В ході роботи дослідниками було визначено середній рівень спожитого алкоголю на людину в 2010 році.

Потім вчені наклали результати цього аналізу на статистику випадків раку за наступні кілька років. З'ясувалося, що близько чотирьох відсотків випадків онкології безпосередньо пов'язані з вживанням спиртних напоїв.

Як розповіла директор Cancer Research UK - організації з дослідження раку - Мішель Мітчелл, ця шкідлива звичка може викликати сім видів раку. Причому, чим більше алкоголю ви вживаєте, тим вище ризик.

"Не існує "безпечного" рівня, але, якими б не були ваші звички, скорочення кількості спиртного може знизити ризик раку", - говорить експерт.

Раніше лікарі з'ясували, які алкогольні напої в помірних кількостях можна пити в жарку погоду.

Також медики розповіли, з якими алкогольними напоями не можна поєднувати шашлик, так як наслідки можуть бути непередбачуваними.

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алкоголь