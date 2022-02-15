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Вчені з'ясували, який захист проти Омікрону у людей, які вже перехворіли на COVID-19

Автор: Тетяна Самарук

Вчені провели дослідження та з'ясували, що імунна відповідь після перенесеного COVID-19 гірше захищає від штаму Омікрон, ніж від попередніх варіантів вірусу.

Про це пише Reuters.

Вчені виявили, що природна імунна реакція ефективна проти повторного зараження Омікроном лише на 56%, а проти зараження Дельтою – на 92%.

Науковці дослідили ефективність попереднього інфікування коронавірусом у протидії варіанту Омікрон. Вони проаналізували національну базу даних щодо COVID-19 з початку пандемії.

Зазначається, що раніше природний імунітет після перенесеної хвороби COVID-19 був:

  • на 90,2% ефективним проти повторного інфікування Альфа штамом;
  • на 85,7% ефективним проти повторного інфікування Бета штамом;
  • на 92% ефективним проти повторного інфікування Дельта штамом.

Наскільки захищені люди проти штаму Омікрон (freepik)

За словами вчених, у випадку з Омікроном, перенесена хвороба захищала від повторного зараження лише на 56%. Також у людей, які повторно заразились Омікроном, імунна відповідь після попередньої хвороби на 87,8% запобігала важким формам хвороби.

Додамо, що вакцинація та дотримання запобіжних заходів, таких як уникнення місць скупчення людей, дотримання дистанції та носіння масок, є вирішальними для запобігання поширенню COVID-19.

Раніше ми повідомляли, що Комаровський пояснив, для кого найбільше небезпечний Омікрон.

Також ми писали, що педіатр розповів про ознаки COVID-19 у дітей та перебіг хвороби.

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