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Раніше симптомів не було: педіатр розповів про ознаки COVID-19 у дітей та перебіг хвороби

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Четвер 10 лютого 2022 13:13
Раніше симптомів не було: педіатр розповів про ознаки COVID-19 у дітей та перебіг хвороби Фото: педіатр назвав симптоми коронавірусу у дітей (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Раніше багато дітей хворіли на коронавірус безсимптомно, але зараз все змінилося. У дітей почали проявлятися симптоми захворювання.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів педіатр Антон Асонов.

Він зазначив, що збільшення кількості інфікованих COVID-19 дітей пов'язане в першу чергу зі штамом Омікрон, який домінує в даний час.

Через це, лікар радить батькам робити тест дитині на коронавірус навіть, якщо вам здається, що у дитини просто застуда.

"Це слід робити для того, щоб виявити - це коронавірус чи ні, небезпечний він для дитини, чи ні, чи буде дитина заражати інших членів сім'ї, для яких це може бути потенційно небезпечним", - заявив медик.

При цьому Асонов зазначив, що діти легше переносять коронавірус, ніж дорослі.

Симптоми COVID-19 у дітей

  • Підвищена температура тіла;
  • Кашель;
  • Нежить;
  • Всі подібні прояви респіраторної інфекції.

Педіатр Антон Асонов розповів про коронавірус у дітей

Нагадаємо, лікар-імунолог Алла Волоха пояснила, чому Омікрон так небезпечний для дітей.

Раніше вчені провели дослідження і з'ясували, чи можна годувати грудьми, якщо у мами COVID-19. Виявилося, що молоко не представляє небезпеки для новонароджених дітей, оскільки вірус не може розмножуватися в культурі клітин.

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