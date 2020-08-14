Вчені з'ясували, як боротися з моторошним похміллям: допоможе спеціальний розчин

Вчені прийшли до цікавого відкриття, пов'язаного з похмільним синдромом, від якого так чи інакше страждають люди після бурхливого вечора. У США вирішили набрати групи добровольців, яким дали випити спеціальний розчин.

Всього в експерименті брало участь 214 чоловік у віці від 18 до 65 років. Про це пише Рsychcentra з посиланням на MedicalXpress.

Рівно за 45 хвилин до початку вживання спиртного, а також відразу ж після закінчення "застілля" людям дали три різних види розчинів.

Перша група отримала 7,5 процентний розчин з рослинними екстрактами кореня імбиру, кактуса опунції, барбадоської вишні, гінкго білоба, а також з такими елементами і речовинами, як магній, калій, цинк, бікарбонат натрію, рибофлавін, фолієва кислота і тіамін, інулін і стевіолглікозіди.

Друга група прийняла розчин з тими ж елементами, але без рослинних екстрактів.

Третя група, як і годиться в таких експериментах, отримала плацебо.

Відзначимо, що до і після вживання спиртного у добровольців заміряли тиск і взяли аналізи сечі і крові. Дані про стан учасників експерименту вчені зібрали через 12 годин.

Як виявилося, інтенсивність похмілля - як по самопочуттю, так і по аналізах - у трьох груп була різною.

Найкраще себе почували ті, хто випив еліксир з рослинними екстрактами і іншими елементами. У них зменшилася головний біль в порівнянні з учасниками, які прийняли плацебо, на 34%. Нудота скоротилася на 42%, занепокоєння - на 41%, почуття байдужості - на 27%. А ось друга група не помітила особливих поліпшень.

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