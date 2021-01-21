Вчені вперше створили 3D-зображення коронавірусу: з'явилося відео

Коронавірус показали в 3D (колаж РБК-Україна)

Вчені вперше створили тривимірне зображення коронавірусу SARS-CoV-2 за допомогою кріо-ЕМ-томографії та технології візуалізації, розробленої в нанографиці.

Австралійські фахівці з компанії Nanographics використовували передові алгоритми візуалізації, щоб показати найбільш докладне зображення реального віріона SARS-CoV-2 в 3D, прямо зі знімків з електронної мікроскопії, йдеться на сайті компанії.

"Наші наукові співробітники з Університету Цінхуа відсканували віріони SARS-CoV-2 за допомогою цироелектронної томографії (кріо-ЕМ), щоб отримати зображення вірусу з екстремальним дозволом... За допомогою наших колег з KAUST ми змогли перетворити ці скановані зображення на приголомшливу візуалізацію, що показує форму віріонів SARS-CoV-2. Виявляючи різні частини вірусних частинок і фарбуючи їх у штучні кольори, ми вперше можемо показати вам справжній коронавірус з безпрецедентною деталізацією" - йдеться в повідомленні.

Так, ученим вдалося виділити з проб неушкоджені частини SARS-CoV-2 (миттєво заморожений вірус), відсканувати їх та зберегти в цифровому форматі.

Зазначається, що оскільки віруси не мають звичного для людини кольору, вчені спеціально відредагували зображення, щоб зробити його кращим для сприйняття - інакше окремі частини віріона зливалися б разом. Так, замість фотонів видимого світла, які надають речам колір, це сканування виконується з допомогою електронів.

Фахівці вибрали яскраво-рожевий колір для шипів, щоб показати, що вони є частиною вірусу, відповідальними за прикріплення до клітин-господарів та їх зараження. Інша частина вірусу показана в приглушених холодних кольорах.

Відео: Віріон коронавірусу SARS-CoV-2 вперше показали в 3D

Як повідомлялося раніше, вчені зробили нову заяву про передачу COVID-19 і розповіли, що соціальна дистанція у 2 метри насправді може не захистити від зараження, якщо не носити маску.

Нагадаємо також, що нещодавно дослідники пояснили, які симптоми при COVID-19 говорять про сильний і стійкий імунітет.