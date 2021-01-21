Ученые впервые создали 3D-изображение коронавируса: появилось видео

Коронавирус показали в 3D (коллаж РБК-Украина)

Ученые впервые создали трехмерное изображение коронавируса SARS-CoV-2 с помощью крио-ЭМ-томографии и технологии визуализации, разработанной в нанографике.

Австралийские специалисты из компании Nanographics использовали передовые алгоритмы визуализации, чтобы показать наиболее подробное изображение реального вириона SARS-CoV-2 в 3D, прямо со снимков с электронной микроскопии, говорится на сайте компании.

"Наши научные сотрудники из Университета Цинхуа отсканировали вирионы SARS-CoV-2 с помощью цироэлектронной томографии (крио-ЭТ), чтобы получить изображения вируса с экстремальным разрешением... С помощью наших коллег из KAUST мы смогли превратить эти сканированные изображения в потрясающую визуализацию, показывающую форму вирионов SARS-CoV-2. Выявляя различные части вирусных частиц и окрашивая их в искусственные цвета, мы впервые можем показать вам настоящий коронавирус с беспрецедентной детализацией" - говорится в сообщении.

Так, ученым удалось выделить из проб неповрежденные части SARS-CoV-2 (мгновенно замороженный вирус), отсканировать их и сохранить в цифровом формате.

Отмечается, что так как вирусы не имеют привычного для человека цвета, ученые специально отредактировали изображение, чтобы сделать его лучше для восприятия - иначе отдельные части вириона сливались бы вместе. Так, вместо фотонов видимого света, которые придают вещам цвет, это сканирование выполняется с помощью электронов.

Специалисты выбрали ярко-розовый цвет для шипов, чтобы показать, что они являются частью вируса, ответственными за прикрепление к клеткам-хозяев и их заражения. Другая часть вируса показана в приглушенных холодных цветах.

Видео: Вирион коронавируса SARS-CoV-2 впервые показали в 3D

Как сообщалось ранее, ученые сделали новое заявление о передаче COVID-19 и рассказали, что социальная дистанция в 2 метра на самом деле может не защитить от заражения, если не носить маску.

Напомним также, что недавно исследователи объяснили, какие симптомы при COVID-19 говорят о сильном и стойком иммунитете.