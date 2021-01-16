Ці симптоми при COVID-19 говорять про сильний і стійкий імунітет

Лікарі назвали симптоми COVID-19, які говорять про сильний імунітет (Колаж РБК-Україна)

Коронавірусна інфекція проявляється у пацієнтів різними симптомами й часто буває так, що найбільш важкий перебіг хвороби може вказувати на сильний і стійкий імунітет.

У новому дослідженні вчених з Університету Вісконсину говориться, що симптоми коронавірусу можуть підказати, наскільки сильним буде імунітет людини після одужання. На думку вчених, деякі специфічні симптоми, які розвиваються під час хвороби, можуть бути ознакою того, що у людини ймовірно з'явиться більш тривалий, стійкий імунітет до вірусу SARS-CoV-2. Про це повідомляє "Жіночий світ".

Деякі госпіталізовані пацієнти з COVID-19 мали більш високий рівень антитіл вірусу, ніж пацієнти, які проходили лікування вдома. Вчені провели дослідження, результати якого на цей момент є попередніми.

Які симптоми можуть вказувати на те, що у людини з'явиться більш стійкий імунітет до COVID-19:

Лихоманка. Це один з найбільш частих симптомів при коронавірусі й у багатьох пацієнтів розвиваються тяжкі симптоми – висока температура, сильний кашель і задишка. Висока температура може бути ознакою того, що імунна система генерує високий рівень антитіл.

Втрата апетиту. У багатьох пацієнтів спостерігається втрата апетиту, нюху та смаку. Вчені відзначають, що ця ознака є симптомом "системної запальної реакції", яка говорить про те, що імунна відповідь є в організмі.

Діарея. Цей симптом при COVID-19 розвивається разом з іншими проблемами – блювотою і нудотою. Хоча ці ознаки зазвичай вказують на більш важкий перебіг хвороби, дослідники виявили у таких пацієнтів велику кількість антитіл.

Спазми в животі. Такий симптом розглядався, як загальний прояв з боку ШКТ при COVID-19. Але вчені також виявили у таких пацієнтів більше антитіл і більш сильний імунітет, ніж у тих, у кого такого прояву не було.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі пояснили, чи можна підчепити COVID-19 на гірськолижних курортах.

А також розповідали про те, скільки разів доведеться вакцинуватися від коронавірусу.