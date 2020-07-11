Вчені створили унікального робота: він зробив власне відкриття (відео)

Вчені створили унікального робота (колаж: РБК-Україна)

Новий робот вже проводить експерименти і працює по 21,5 години на добу

Вчені з Великобританії створили унікального робота-хіміка. Команда дослідників з Університету Ліверпуля розробила розумного робота, який може вільно переміщатися по лабораторії та використовувати різне обладнання. Машина самостійно вирішує, які проводити досліди, і вже створила перший каталізатор.

Як розповідається в описі дослідження в журналі Nature, новий робот може допомогти розв'язувати проблеми, з якими важко впоратися людині через різноманітність типів зразків, операцій, інструментів і необхідних вимірювань. Наприклад, автономні роботи могли б шукати матеріали для виробництва чистої енергії або створювати препарати, перебираючи величезну кількість сполук.

Вчені використовували робота, щоб знайти нові фотокаталізатори для отримання водню з води. За вісім днів робот пропрацював 172 години, провівши за цей час 688 експериментів. Він виконує самостійно всі завдання: наприклад, зважування твердих речовин, дозування рідин, видалення повітря з місткості, запуск каталітичної реакції та кількісне визначення продуктів реакції.

Сам робот має висоту 1,74 метра у висоту, важить 400 кілограмів і працює по 21,5 години на добу. Решта часу йому потрібна на підзарядку.

Вчені створили унікального робота-хіміка

"Найбільшою проблемою було зробити систему надійною. Щоб працювати автономно протягом декількох днів, здійснюючи тисячі тонких маніпуляцій, частота промахів для кожної поставленої роботу задачі повинна бути дуже низькою. Але як тільки ми розібралися з цим, він став здійснювати куди менше помилок, ніж людина-оператор", - розповів аспірант Ліверпульського університету доктор Бенджамін Бергер, який побудував і запрограмував робота.

Мозок робота використовує баєсівський пошуковий алгоритм. Він обробляє отримані дані та обчислює умовну ймовірність деякої події. Це дозволяє орієнтуватися у величезній кількості можливих експериментів (варіантів понад 98 мільйонів) і, ґрунтуючись на результатах попередніх дослідів, вирішувати, який варто провести наступним. Так, робот самостійно, без додаткового керівництва з боку дослідницької групи, відкрив каталізатор — в шість разів більш активний, ніж відомі склади.

Нагадаємо, що раніше вчені назвали основну причину старіння.