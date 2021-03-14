Вчені створили нову маску від коронавірусу: зручна під час прийому їжі

Мексиканські вчені з Національного політехнічного інституту створили нову маску від коронавірусу, яка надівається тільки на ніс. Її можна використовувати, коли звичайну маску необхідно зняти, наприклад, під час прийому їжі, відвідування стоматолога і т. д.

Щоб маска ефективно захищала від інфекції SARS-CoV-2, дослідницька група взяла до уваги розмір аерозолів (менше 5 мікрон) і оцінила різні матеріали, поки не знайшла підходящий. Дана маска була зроблена з дотриманням суворих стандартів якості.

Нова маска від коронавірусу (фото: jornada.com.mx)

Фахівець з імунології підкреслив, що носова маска зробить важливий внесок у скорочення поширення коронавірусу.

"Таким чином, можна буде домогтися більшого захисту, особливо коли важко підтримувати безпечну соціальну дистанцію", - зазначив він.

Зараз група дослідників веде переговори з компанією, яка буде відповідати за виробництво маски, щоб найближчим часом зробити її доступною для суспільства.