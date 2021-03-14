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Ученые создали новую маску от коронавируса: удобна во время приема пищи

Новина українською → Воскресенье 14 марта 2021 16:34
Ученые создали новую маску от коронавируса: удобна во время приема пищи Ученые из Мексики создали новую маску от коронавируса (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Мексиканские ученые из Национального политехнического института создали новую маску от коронавируса, которая надевается только на нос. Ее можно использовать, когда обычную маску необходимо снять, например, во время приема пищи, посещения стоматолога и т.д.

О новом изобретении сообщает Lajornada.

Чтобы маска эффективно защищала от инфекции SARS-CoV-2, исследовательская группа приняла во внимание размер аэрозолей (менее 5 микрон) и оценила различные материалы, пока не нашла подходящий. Данная маска была сделана с соблюдением строгих стандартов качества.

Ученые создали новую маску от коронавируса: удобна во время приема пищи

Новая маска от коронавируса (фото: jornada.com.mx)

Специалист по иммунологии подчеркнул, что носовая маска внесет важный вклад в сокращение распространения коронавируса.

"Таким образом, можно будет добиться большей защиты, особенно когда трудно поддерживать безопасную социальную дистанцию", - отметил он.

В настоящее время группа исследователей ведет переговоры с компанией, которая будет отвечать за производство маски, чтобы в ближайшее время сделать ее доступной для общества.

Напомним, эксперты назвали причины, по которым маску придется носить даже после вакцинации. Специалисты считают, что даже после двух доз вакцины от COVID-19 придется придерживаться всех мер предосторожности, чтобы обезопасить себя и близких.

Ранее врач рассказал, что будет, если носить две маски одновременно.

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