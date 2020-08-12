Вчені повідомили, що людина і курка схожі: мова не про зовнішність

Вчені порівняли людини і курку (колаж РБК-Україна)

Вчені порівняли генетичні коди тварини і людини

Вчені повідомили, що людина на генетичному рівні на 70 відсотків схожа на курку і на 50 - дрозофілу. Фахівці уточнюють, що зовнішню схожість шукати не варто.

У цьому впевнені автори популярного в соцмережах наукового відео, де генетичні коди людини порівнюють з тваринами, комахами та овочами.

По геному ми навіть на 40 відсотків схожі на огірок, хоча найбільшу увагу зацікавлених цією теорією привернула курка. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Директор курячої ферми Василь Ропій повідомив, що курячий розум працює набагато краще, ніж ми думаємо.

Ці птахи слухняні, добре орієнтуються в просторі, вміють рахувати, у них гарна пам'ять.

Ролик з порівняннями генетичних рівнів зараз має шалену популярність у соцмережах.

Біолог Сергій Межжерін багато років вивчає геном людини, і не згоден з теорією на відео. За його словами, шукати зовнішню схожість з куркою не треба, тому що 70 відсотків схожості з людиною - в іншому.

"У нас однаково працює організм. У нас метаболізм влаштований схожим чином, тобто ми їмо ми руйнуємо цю їжу певними ферментами, переварюємо, потім з цих шматочків будуємо, енергію отримуємо однаковим чином", - пояснює біолог.

В науковому світі порівняли людини і курку

Інший український біолог вважає, що людина більше схожа на свиню і козу.

"По геному, так і є. З парнокопитними у нас відсотки подібності ростуть, тому що додаються схожі шкіра, очі та інше. З шимпанзе - геноми однакові вже на 98,8 відсотка, а з орангутангами - на 97", - зазначив біолог.

Як ми раніше писали, вчені знайшли тварину, яка може врятувати мільйони людей від алергії.