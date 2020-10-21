Вчені випадково знайшли новий орган в тілі людини: як виглядає і де знаходиться

Вчені знайшли новий орган в тілі людини. Несподіване анатомічне відкриття відбулося під час обстеження пацієнтів з раком передміхурової залози за допомогою просунутого типу сканування. Лікарі із Нідерландів назвали його "невідомим об'єктом" і довго намагалися зрозуміти, що ж це. Як виявилося, новий орган являє собою набір слинних залоз, прихованих всередині людської голови. Всі подробиці опубліковані в статті Science Alert.

Новий орган був знайдений під час сканування PSMA PET/CT. Зазвичай, у поєднанні з ін'єкціями радіоактивної глюкози цей діагностичний інструмент виявляє пухлини в організмі. В такому випадку, однак, виявилося щось зовсім інше, що розташувалося в задній частині носоглотки й досить довгий час ховалося.

На виявлені залози вказують сині стрілки (фото: Valstar et al., Radiotherapy and Oncology, 2020)

Слинні залози виробляють слину, необхідну для функціонування нашої травної системи, причому основна частина рідини виробляється трьома основними слинними залозами, відомими як привушні, підщелепні і під'язикові залози. Крім того, існує близько 1000 дрібних слинних залоз, розташованих по всій порожнини рота і дихальних шляхів, але вони зазвичай занадто малі, щоб їх можна було побачити без мікроскопа.

Нове відкриття, зроблене командою Фогеля, показує, що виявлені залози набагато більше, ніж ті, які можна побачити тільки під мікроскопом. Вчені припускають, що це ще один набір основних слинних залоз.

"Наскільки нам відомо, ця структура не відповідала попереднім анатомічним описам", - пояснюють дослідники у своїй статті.

Хоча команда визнає, що для підтвердження їх результатів потрібні додаткові дослідження більш великої і різноманітної когорти, вчені говорять, що це відкриття вже має вплинути на медицину. Річ у тому, що слинні залози дуже чутливі до пошкоджень від терапії та через нове відкриття доведеться міняти методи лікування онкології, щоб не ускладнити ситуацію.

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