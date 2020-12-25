Вчені зробили сенсаційну знахідку під льодовиками: може повністю змінити уявлення про науку

Вчені з Університету штату Монтана в США виявили неймовірну знахідку в льодовиках. Вони знайшли в місці, де немає кисню і життя живі організми. Процес життєдіяльності цих організмів підтримувався завдяки газоподібному водню. На думку вчених, таке відкриття може служити підтвердженням гіпотези про те, що у Всесвіті можуть існувати й інші форми життя.

Як розповіли в матеріалі видання Express, дослідники вивчали зразки з льодовиків в Канаді та Ісландії та знайшли там мікроорганізми, які спокійно виживають без кисню. В історії науки раніше були зафіксовані організми, які можуть виживати в екстремальних умовах і дали їм назву – екстремофіли. Такі мікроорганізми можуть жити та розмножуватися в киплячій воді, водному середовищі ядерних реакторів і навіть у токсичних відходах. Тепер в список таких організмів додалися й ті, які живуть в льодовиках.

"Ми продовжували знаходити організми, які живуть в цих системах і підтримуються газоподібним воднем", - розповів один з авторів дослідження доктор Ерік Данхем.

Спочатку дослідники не розуміли, звідки під льодовиками береться водень, але пізніше вони виявили механізм його утворення. В результаті ланцюжка фізичних і хімічних процесів корінна порода під льодовиками дробиться на мінерали під тиском ваги чистого льоду зверху, а потім утворюється водневий газ. Мінерали з'єднуються з талою водою і виробляють водень.

На думку вчених, колонії мікробів під льодовиками могли зібрати цей газоподібний водень і об'єднати його з вуглекислим газом для вироблення біомаси. Подібні процеси могли відбутися в середовищі інших планет і це означає, що на багатьох з них може бути неземне життя.

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