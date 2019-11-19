Вчені зробили сенсаційну заяву про рак: про що мова

Вчені зробили заяву про виникнення раку (Колаж РБК-Україна)

Американські вчені назвали несподівану причину виникнення онкології

Дослідники з Університету Північної Кароліни, США, заявили, що рак викликають бактеріальні інфекції. Про це йдеться в прес-релізі на порталі MedicalXpress.

Як повідомили вчені, одним з факторів розвитку злоякісних пухлин є взаємодія між бактеріями і глікопротеїном, який виділяється клітинами слизових оболонок. Саме це дає розвиток таких типів онкологічних захворювань, як рак товстої кишки, легенів, шлунку, печінки і підшлункової залози.

Також дослідники вказали на взаємозв'язок між хронічними запаленнями і розвитком раку, так як близько 20% всіх злоякісних новоутворень пов'язані з вірусними або бактеріальними інфекціями. Білкові муцини, до яких відноситься глікопротеїн MUC1, і який виділяється клітинами слизових оболонок, захищає внутрішню поверхню травного тракту.

До цього глікопротеїну прикріплюються бактерії, і він відокремлюється від молекули і потрапляє в слизовий шар, де відбувається видалення мікробів. В окремих випадках таке з'єднання може запустити патогенні сигнали всередині клітини, і це провокує активацію онкогенів.