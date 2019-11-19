Ученые сделали сенсационное заявление о раке: о чем речь

Ученые сделали заявление о возникновении рака (Коллаж РБК-Украина)

Американские ученые назвали неожиданную причину возникновения онкологии

Исследователи из Университета Северной Каролины, США, заявили, что рак вызывают бактериальные инфекции. Об этом говорится в пресс-релизе на портале MedicalXpress.

Как сообщили ученые, одним из факторов развития злокачественных опухолей является взаимодействие между бактериями и гликопротеином, который выделяется клетками слизистых оболочек. Именно это дает развитие таким типам онкологических заболеваний, как рак толстой кишки, легких, желудка, печени и поджелудочной железы.

Также исследователи указали на взаимосвязь между хроническими воспалениями и развитием рака, так как около 20% всех злокачественных новообразований связаны с вирусными или бактериальными инфекциями. Белковые муцины, к которым относится гликопротеин MUC1, и который выделяется клетками слизистых оболочек, защищает внутреннюю поверхность пищеварительного тракта.

К этому гликопротеину прикрепляются бактерии, и он отделяется от молекулы и попадает в слизистый слой, где происходит удаление микробов. В отдельных случаях такое соединение может запустить патогенные сигналы внутри клетки, и это провоцирует активацию онкогенов.