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Вчені зробили сенсаційне відкриття про походження людини

STYLERНовини науки    04.02.2020 - 22:23
Вчені зробили сенсаційне відкриття про походження людини
Вчені зробили відкриття про походження людини (колаж: РБК-Україна)

Відкриття про походження людини ставить під сумнів загальновідому теорію

Теорія про походження сучасної людини піддалася серйозному сумніву. Вчені Прінстонського університету в штаті Нью-Джерсі змогли довести, що всі люди походять від неандертальців, пише CNN.

Нагадаємо, згідно існуючої теорії, сучасні люди - це вихідці з Африки, які не мають нічого спільного з неандертальцями. Нібито предки людини з'явилися набагато пізніше неандертальців і деякий час співіснували з ними (40-30 тисяч років тому).

Вчені завдяки новому методу дослідження змогли виявити гени неандертальців в ДНК "африканських" предків людини.

"У нас всіх в ДНК, швидше за все, є трохи генів неандертальців - включаючи африканців, які, як вважалося, не мають генетичного зв'язку з неандертальцями", - йдеться в повідомленні.

Це дослідження ставить під сумнів непорушну теорію про походження людини, згідно з якою сучасна людина з'явилася в Африці, а потім мігрувала на інші континенти.

"Вперше виявлені фактичні докази походження африканців від неандертальців", - заявив науковий співробітник Інституту інтегративної геноміки Льюїса-Зіглер в Прінстоні і співавтор дослідження Лу Чен.

Вчені зробили відкриття про походження людини (відео: twitter.com/CNN)

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