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Ученые сделали сенсационное открытие о происхождении человека

STYLERНовости науки    04.02.2020 - 22:23
Ученые сделали сенсационное открытие о происхождении человека
Ученые сделали открытие о происхождении человека (коллаж: РБК-Украина)

Открытие о происхождении человека ставит под сомнение общеизвестную теорию

Теория о происхождении современного человека подверглась серьезному сомнению. Ученые Принстонского университета в штате Нью-Джерси смогли доказать, что все люди произошли от неандертальцев, пишет CNN.

Напомним, согласно существовавшей теории, современные люди - это выходцы из Африки, которые не имеют ничего общего с неандертальцами. Якобы предки человека появились гораздо позже неандертальцев и некоторое время сосуществовали с ними (40-30 тысяч лет назад).

Ученые благодаря новому методу исследования смогли выявить гены неандертальцев в ДНК "африканских" предков человека.

"У нас всех в ДНК, скорее всего, есть немного генов неандертальцев - включая африканцев, которые, как считалось, не имеют генетической связи с неандертальцами", - говорится в сообщении.

Это исследование ставит под сомнение незыблемую теорию о происхождении человека, согласно которой современный человек появился в Африке, а потом мигрировал на другие континенты.

"Впервые выявлены фактические доказательства происхождения африканцев от неандертальцев", - заявил научный сотрудник Института интегративной геномики Льюиса-Зиглер в Принстоне и соавтор исследования Лу Чен.

Ученые сделали открытие о происхождении человека (видео: twitter.com/CNN)

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