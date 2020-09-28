Вчені зробили нове відкриття на Марсі: переверне уявлення про планету

Вчені виявили на Марсі нові об'єкти (Фото: pixabay.com)

Фахівці відзначили, що нове відкриття здатне перевернути все відоме раніше про Марс

Вчені повідомили, що під південним полюсом Марса було виявлено кілька рідких тіл. Найімовірніше це озера. Раніше було відомо, що на цій планеті є одне велике солоне озеро.

Як зазначає видання Independent, нове дослідження може стати ключем до пошуку життя на цій планеті. Попередні дослідження показували, що на Марсі було одне озеро з солоною водою. Це відкриття наштовхнуло фахівців на пошук інших джерел води на планеті.

Відкриття було зроблено за допомогою радара MARSIS, який зондує надра та іоносферу з космічного корабля Mars Express. Радар посилає радіолокаційні імпульси, і вони можуть проходити крізь поверхню і крижані шапки Марса. Робота цього радара допомагає дослідникам вивчати поверхню планети й при цьому навіть не торкатися її поверхні.

Перше озеро було виявлено у 2018 році й вчені заявили, що це був величезний прорив у пошуках інопланетного життя. Деякі експерти поставили відкриття під сумнів і висловили думку, що природа Марса може містити в собі не тільки воду.

В новому дослідження вчені з Університету Рома Тре під керівництвом Олени Петтинелли показали, що на Марсі є ряд "озер", які відділені від того, що було виявлено раніше. Проте всі озера утворюють своєрідну систему.

Рідина в цих водоймах складається з гіперсолоного розчину. Саме через високу концентрацію солі озера можуть залишатися рідкими в умовах холоду на південному полюсі Марса.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені виявили ознаки життя на Венері.

А також розповідали про те, що фахівець назвав чотири планети, на яких може бути життя.